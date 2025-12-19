Фонд "Антон тут рядом" вновь проводит акцию "Прикоснуться словами" к 14 февраля

Средства от акции направляются на поддержку проектов помощи детям и взрослым с аутизмом.

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" вновь запускает акцию по продаже валентинок "Прикоснуться словами", средства от которой направляются на поддержку проектов помощи детям и взрослым с аутизмом. Акция продлится с 1 по 21 февраля 2026 года и охватит площадки более 500 партнеров по всей России и миру.

Авторы необычных открыток – талантливые студенты фонда, включая Сашу Шутикова, Лену Рыкову, Ваню Грязнова, Игоря Литвиненко и Сашу Другова.

Открытки представлены в двух вариантах: печатные версии можно приобрести в интернет-магазине фонда, цифровые — отправить друзьям через специальный Telegram-бот. Одна из валентинок традиционно остается загадочной и будет раскрыта лишь 1 февраля. Однако сделать заказ и насладиться сюрпризом можно уже сейчас.

Фото: пресс-служба фонда "Антон тут рядом"