Фонд "Антон тут рядом" подвел итоги акции "Прикоснуться словами"

Благодаря акции фонд собрал рекордную сумму в 8,3 миллиона рублей, что значительно превышает результаты прошлого года, когда было собрано 5,3 миллиона рублей.

С 1 по 21 февраля фонд "Антон тут рядом" провел акцию "Прикоснуться словами", в рамках которой можно было приобрести валентинки с рисунками и фразами, созданные аутичными художниками и студентами фонда. Открытки были доступны как в интернет-магазине фонда, так и на партнерских площадках. Благодаря акции фонд собрал рекордную сумму в 8,3 миллиона рублей, что значительно превышает результаты прошлого года, когда было собрано 5,3 миллиона рублей.

В этом году авторы создали шесть уникальных валентинок и еще шесть спешл-валентинок . В поддержку акции проводились благотворительные мастер-классы, тренировки, кинопоказы, а также организовывались временные магазины с продажей валентинок и сувениров фонда на различных рынках и в отеле Рихтер. Впервые состоялась выставка валентинок в Севкабель Порту. Тату-мастера из разных городов России и зарубежья подготовили более 12 эскизов на тему валентинок. Фонд выпустил специальную коллекцию товаров, созданных в инклюзивных мастерских, включая брелоки, шоперы, тетради, подушки ручной работы и футболки с вдохновляющими надписями.

Партнерами акции стали более 700 брендов и проектов из разных городов России и мира, включая Москву, Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Краснодар и другие. Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на поддержание работы центра "Антон тут рядом" на Невском проспекте, который оказывает всестороннюю поддержку детям и взрослым с аутизмом, а также их семьям.

Ранее мы сообщили о том, что "Ночлежка" угостит всех желающих фирменным чаем Ночного автобуса в "Севкабеле".

Фото: shop-antontutryadom.ru