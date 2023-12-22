Фонд "Антон тут рядом" выпустит благотворительные валентинки к 14 февраля

Вырученные средства от продажи открыток будут направлены на программы помощи детям и взрослым с аутизмом.

Фонд "Антон тут рядом" запустил ежегодную благотворительную акцию "Прикоснуться словами" ко Дню святого Валентина. Вырученные средства от продажи открыток будут направлены на программы помощи детям и взрослым с аутизмом. Об этом сообщила пресс-служба Doing Great Agency.

Валентинки в рамках акции можно будет приобрести с 1 по 21 февраля через интернет-магазин фонда или в партнёрских точках более чем в 200 городах, включая Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Владивосток и Уфу. Среди партнёров акции − магазины, творческие пространства, кофейни, бары и онлайн-площадки.

В рамках проекта будут представлены шесть валентинок с цитатами аутичных художников. Предзаказ на валентинки уже доступен на официальном веб-сайте фонда. Стоимость одной открытки составляет 140 рублей, а набор из шести штук можно приобрести за 760 рублей. Также будут доступны цифровые валентинки, которые можно будет персонализировать и приобрести через Telegram-бот "Валентинки тут рядом". Все вырученные от продажи средства будут направлены на помощь взрослым аутистам и на поддержку инклюзивных мастерских фонда, в которых работают 98 взрослых с аутизмом, а 150 семей каждый месяц получают поддержку от специалистов.

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Фото: пресс-служба Doing Great Agency

