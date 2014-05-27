Фонд "Бумажная птица" помог исполнить мечту молодого человека с тяжелым заболеванием в Петербурге

Прием Вани состоялся в составе профессиональной команды медиков, в частности врача скорой помощи Михаила Мамонова, признанного лучшим специалистом своей сферы в номинации "Врач скорой медицинской помощи".

История 19-летнего Вани тесно связана с каретой скорой помощи: тяжелая болезнь заставляла его многократно попадать в больничные отделения, иногда оказываться в критическом состоянии и путешествовать на машине скорой помощи. Поскольку большую часть таких путешествий он проводил бессознательно, для него было крайне значимым познакомиться с устройством машины скорой и пообщаться с медиками лично. Реализовать детскую мечту помогла организация "Бумажная птица", информирует "Петербургский дневник".

Прием Вани состоялся в составе профессиональной команды медиков, в частности врача скорой помощи Михаила Мамонова, признанного лучшим специалистом своей сферы в номинации "Врач скорой медицинской помощи". Во время экскурсии Михаил подробно познакомил Ваню с оборудованием медицинского транспорта, поделился тонкостями работы выездной бригады и предоставил возможность мальчику ощутить себя врачом-исследователем, а не пассивным пациентом.

Ваня подошел к визиту ответственно, предварительно сформулировав порядка пятнадцати конкретных вопросов, которые внимательно обсудил с доктором.

Медицинская команда также нашла встречу с необычным пациентом весьма положительным опытом, отметив, что общение с любопытным и целеустремленным юношей позволило немного отдохнуть от ежедневной напряженности рабочих будней. Напоследок медики сделали подарок юноше — отпечаток его собственной электрокардиограммы.

Ранее мы сообщили о том, что на Новой сцене Александринского театра прошел благотворительный фестиваль "Дети помогают детям".

Фото: "Петербурский дневник" (Борис Гуревич)