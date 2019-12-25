На Новой сцене Александринского театра прошел благотворительный фестиваль "Дети помогают детям"

Главная цель мероприятия — оказание помощи детям с онкологией, находящимся на лечении в Петербурге.

Благотворительный театральный фестиваль "Дети помогают детям", организованный фондом "свет.дети" вместе с федеральной сетью студий "Я – Актёр!" при поддержке Александринского театра, прошел 16 декабря в медиацентре Новой сцены. Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "свет.дети".

Главная цель мероприятия — оказание помощи детям с онкологией, находящимся на лечении в Петербурге. Средства, полученные от фестиваля, пойдут на реализацию программы фонда "Билет ценою в жизнь": билеты позволят пациентам из разных регионов добраться до столичных клиник и вернуться обратно после завершения терапии.

Директор и создатель студии "Я – Актёр!" Илья Златьев подчеркнул важность эмоциональной поддержки детей через искусство, так как оно обладает уникальной способностью исцелять души, и наша задача — создать пространство, где дети смогут раскрыть творческий потенциал и обрести силы для выздоровления.

В фестивале приняли участие порядка 120 юных артистов и более 300 гостей, собравших общую сумму пожертвований в размере 130 649 рублей. Среди участников фестиваля были молодые таланты театральных школ Петербурга, представившие зрителям двенадцать постановок собственного сочинения. Особенность события — благотворительная акция художника Соня Каталовой, создавшей рисунки-портреты гостей кафе KGallery, добавив атмосферу праздника и радости.

Программа фестиваля включала дискуссию "Воспитание искусством", которую вели известные деятели культуры: блогер и писатель Георгий Цицишвили, режиссёр Артём Скворцов и модератор Елизавета Калинина. Они обсудили роль театра в воспитании чувств и развитии человеческих качеств.

Это событие прошло уже во второй раз. Предыдущий фестиваль весной 2025 года позволил собрать почти 130 тысяч рублей на восстановление здоровья пациентки фонда Риты Сорокиной, успешно прошедшей терапию саркомы Юинга.

Организаторы подчеркнули значимость таких инициатив накануне Нового года, отмечая, что домашний уют оказывает важное влияние на процесс восстановления больных детей. Директор фонда "свет.дети" Юлия Божина выразила надежду, что подобные фестивали помогут семьям поддерживать связь друг с другом и получать необходимую поддержку в трудные моменты.

Работа фонда продолжается уже много лет, начиная с 2008-го, и направлена на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. За этот период помощь получила тысяча шестьсот ребят из России и ближнего зарубежья.

Фото: Екатерина Фёдорова