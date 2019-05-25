За три года в Петербурге заменят почти 50 км трамвайных путей

Работы пройдут в 10 районах.

В 2022-2024 года в Петербурге заменят трамвайные рельсы общей протяженностью 48,7 км. Об этом сообщила администрация Петербурга.

Работы в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета пройдут в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах.

Сейчас масштабные работы идут на проспекте Стачек. Специалисты проложат рельсы от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, в том числе и на трамвайном кольце. Протяженность участка составляет 6,5 км. Основная часть работ будет завершена 15 июля 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом.

Фото: Piter.tv