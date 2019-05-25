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За три года в Петербурге заменят почти 50 км трамвайных путей
Сегодня, 15:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За три года в Петербурге заменят почти 50 км трамвайных путей

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Работы пройдут в 10 районах.

В 2022-2024 года в Петербурге заменят трамвайные рельсы общей протяженностью 48,7 км. Об этом сообщила администрация Петербурга.

Работы в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета пройдут в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах. 

Сейчас масштабные работы идут на проспекте Стачек. Специалисты проложат рельсы от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, в том числе и на трамвайном кольце. Протяженность участка составляет 6,5 км. Основная часть работ будет завершена 15 июля 2022 года. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом. 

Фото: Piter.tv

Теги: ремонт, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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