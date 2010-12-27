К 2022 году в Петербурге установят три станции мониторинга загрязнения воздуха

Две станции появятся в Приморском районе города и еще одна — в Выборгском.

К 2022 году в Петербурге хотят установить как минимум три автоматических станции мониторинга загрязнения воздуха. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дениса Беляева.

Эксперт заявил, что две станции появятся в Приморском районе города, еще одну установят в Выборгском. Таким образом, количество автоматизированных станций в Петербурге увеличится до 28. Сейчас они расположены во всех 18 районах города. Стоимость одной составляет от 13 до 25 млн рублей. Цена зависит от комплектации.

Ранее ученые заявили, что развитие психических расстройств связано с загрязнением воздуха.

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