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Петербургские организации за три года накопили долг перед ГАТИ в 306 млн рублей
16 сентября, 13:01
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IRINA_CHALKINA

Петербургские организации за три года накопили долг перед ГАТИ в 306 млн рублей

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При этом специалисты ГАТИ в 2020 году начислили на 25 процентов меньше штрафов, чем годом ранее.

В среду, 16 сентября, стало известно, что в Петербурге организации задолжнают ГАТИ 306 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Соответствующая сумма накопилась за три года. Отмечается, что при этом специалисты ГАТИ в 2020 году начислили на 25 процентов меньше штрафов, чем годом ранее.

Снижение штрафов связывают с пандемией коронавируса. Так, в марте ведомство временно прекратило проверки в отношении и юридических и физических лиц. Более того, в настоящее время такие проверки могут осущеcтвлять только в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

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Фото:pixabay

Теги: гати, коронавирус, проверки гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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