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Эксперты: за три года петербургские комнаты подорожали почти на 60%
Сегодня, 16:19
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Эксперты: за три года петербургские комнаты подорожали почти на 60%

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Самая доступная комната в городских районах сегодня оценивается в 980 тысяч рублей.

За три года стоимость комнат в Петербурге выросла на 59,02%. Данные привели эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру".

В 2018 году комната могла обойтись покупателям в 1,56 млн рублей. Сейчас же средняя стоимость объекта недвижимости составляет 2,48 млн рублей. 

В сентябре этого года на рынке были представлены 2,5 тысячи комнат. Самая доступная комната в городских районах сегодня оценивается в 980 тысяч рублей. Она находится в Красносельском районе. Самая дорогая комната в Петербурге оценивается в 9,3 млн рублей. Она расположена в Петроградском районе. 

Ранее эксперты рассказали, что с начала года цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 20-30%. 

Фото: pexels.com

Теги: комнаты, стоимость, эксперты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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