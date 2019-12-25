Эксперты: за три года петербургские комнаты подорожали почти на 60%

Самая доступная комната в городских районах сегодня оценивается в 980 тысяч рублей.

За три года стоимость комнат в Петербурге выросла на 59,02%. Данные привели эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру".

В 2018 году комната могла обойтись покупателям в 1,56 млн рублей. Сейчас же средняя стоимость объекта недвижимости составляет 2,48 млн рублей.

В сентябре этого года на рынке были представлены 2,5 тысячи комнат. Самая доступная комната в городских районах сегодня оценивается в 980 тысяч рублей. Она находится в Красносельском районе. Самая дорогая комната в Петербурге оценивается в 9,3 млн рублей. Она расположена в Петроградском районе.

Ранее эксперты рассказали, что с начала года цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 20-30%.

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