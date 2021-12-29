За сутки в центре Петербурга от снега и наледи очистили 120 крыш

От снега и наледи чистили крыши 145 специалистов.

В центре Петербурга за сутки 145 специалистов-кровельщиков очистили от снега и наледи 120 крыш. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

В понедельник, 10 января, работы по очистке кровель прошли на 7-й и 8-й Советской, Дегтярной и Фурштатской улицах, на Суворовском и Невском проспектах, а также по другим адресам.

Ранее в пресс-службе Жилищного комитета Петербурга рассказали, что с 31 декабря по 9 января очищены кровли почти 7,4 тысяч многоквартирных жилых домов. Ежедневно около 700 кровельщиков убирали крыши жилых домов от снега и наледи. Смольный обязал ЖКС, УК и ТСЖ усилить работы по уборке крыш от снега и наледи.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга