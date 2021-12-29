Смольный обязал ЖКС, УК и ТСЖ усилить работы по уборке крыш от снега и наледи

В новогодние праздники в городе были очищены кровли почти 7,4 тысяч многоквартирных жилых домов.

В новогодние праздники ежедневно около 700 кровельщиков убирали крыши жилых домов от снега и наледи. С 31 декабря по 9 января очищены кровли почти 7,4 тысяч многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета Петербурга.

Однако совсем скоро в Петербурге ожидается потепление. В связи с чем комитет обязал городские управляющие компании, ТСЖ и ЖКС усилить работу по зачистке дворов и крыш жилых домов от снега и наледи.

Однако петербуржцы продолжают получать травмы после падения снега или льда с крыш домов. Накануне девушка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте. Она рассказала, что вечером 9 января с крыши дома №26 по Литейному проспекту ей на голову упал кусок льда.

Фото: Piter.tv