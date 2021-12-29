За сутки в больницы с коронавирусом поступили более 450 петербуржцев

В настоящее время в больницах находятся 5 643 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 21 января. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 479 человек, а выписали 427 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 643 человека (свободно 48% инфекционных коек): 590 человек – в реанимации, к ИВЛ подключен 345 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежит 154 человека, в "Заре" – 427 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 26 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 36 789 человек.

При этом в городе выросла заболеваемость из-за "омикрон"-штамма. В связи с чем в Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры. Власти города подумают о переводе сотрудников на удаленный формат работы, запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации.

Фото: Piter.TV