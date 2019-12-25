За последние сутки в стране подтверждено 110 летальных случаев.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что за сутки в больницах Петербурга умерли 15 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В информационном центре заявили, что за последние сутки в стране подтверждено 110 летальных случаев. Стоит отметить, что в Петербурге ежедневно от коронавируса умирает больше человек, чем в других городах России.

Напомним, что за последние сутки ещё 160 петербуржцев заболели коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 344 человека. Из них 159 - в обсерваторе, 185 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев, переболевших COVID-19, отправят в санатории.

Фото:Piter.TV