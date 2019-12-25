За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4785 в 83 регионах.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 160 петербуржцев заболели коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, в России зафиксировали 4785 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки выявлены в Ненецком автономном округу и Чукотском автономном округе.

За минувшие сутки в Северной столице по выздоровлению выписались 83 горожанина. Под медицинским наблюдением находится 344 человека. Из них 159 - в обсерваторе, 185 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев, переболевших COVID-19, отправят в санатории.

Фото:Piter.TV