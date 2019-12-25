За сутки от коронавируса в России излечилось 677 человек.

За сутки в России зафиксировано 5 849 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 9,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 68 622 случая заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 957. Далее идут Московская область — 611, Санкт-Петербург — 253, Республика Дагестан - 113, Нижегородская область - 94, Краснодарский край - 84.

За сутки от коронавируса в России излечилось 677 человек. За весь период — 5 568 .

За минувшие сутки скончалось 60 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 615 человек.

Отмечается, что 46,1% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что в Костромской области выявлено еще 16 случаев коронавируса COVID-19.