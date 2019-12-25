В Костромской области выявлено еще 16 случаев коронавируса COVID-19

Общее количество инфицированных в регионе достигло 120 человек.

На утро 24 апреля в Костромской области коронавирус подтвердили еще у 16 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области обновил данные по ситуации с коронавирусом в регионе. За сутки в области выявили еще 16 человек инфицированных COVID-19. Первый инфицированный появился в Нее. Самое большое количество инфицированных в Шарье (+12). Все они работники железной дороги и контактировали с ранее заболевшими. Еще один инфицированный в Нерехтском районе. А также двое костромичей, которые приехали из другого региона.

По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Оперштаб

С начала эпидемии в Костромской области 120 случаев коронавируса. Из них 11 человек уже выздоровели, три женщины скончались.

Сегодня ранее: В Москве от коронавируса скончалось рекордное с начала эпидемии количество пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter/TV