  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в России выявили 29 230 случаев COVID-19
Сегодня, 11:57
57
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

За сутки в России выявили 29 230 случаев COVID-19

0 0

За сутки от ковида скончались 686 человек, накануне – 723.

За минувшие сутки в России выявили 29 230 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 27 179. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Больше всего зараженных выявлено в Москве (6480), Санкт-Петербурге (3958) и Московской области (3147). Всего за пандемию по состоянию на 16 января выявлено 10 803 534 случая заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 686 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (70), Санкт-Петербурге (63) и Подмосковье (41). Всего с начала пандемии умерли 321 320 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 22 731, за весь период пандемии – 9 858 615.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия еще находится на пике эпидемии коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии