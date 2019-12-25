За сутки в Петербурге заболели коронавирусом 1911 человек

За всё время пандемии в городе скончались 19 526 человек.

Вторые сутки подряд число заболевших коронавирусом не превышает 2 тыс. человек. Так, за сутки коронавирусом заболели 1911 человек, не победили вирус 45 человек и ещё 1998 человек выздоровели. Об этом 5 августа сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Петербурге перенесли вирус 538 278 человек, из них 512 048 человек выздоровели и ещё 19 526 человек умерли.

Ранее Петростат опубликовал статистику, согласно которой в 2020 году 11 383 человека умерли от коронавирусной инфекции. На 100 тысяч человек приходилось 211 летальных исходов от ковида.

Фото: Piter.tv