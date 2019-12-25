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За сутки в Петербурге вывезли 56 тыс. кубометров тающего снега
Сегодня, 17:11
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За сутки в Петербурге вывезли 56 тыс. кубометров тающего снега

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Объем снежного покрова за последние дни составил 20 млн кубометров.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству за сутки вывезли с улиц Петербурга 56 тыс. кубометров снега. Показатель был рекордным. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Для того, чтобы работа шла быстрее, в районах открыли временные пункты для складирования. В них свозится снег с улицы, а ночью и в следующие дни его отвозят на снегоплавильные и снегоприемные пункты. Дорожные службы сгребают снег к краю дороги, из снега образуются валы. Затем тяжелая техника собирает и вывозит выпавшие осадки. 

Для борьбы с наледью за прошлые сутки использовали 740 тонн песко-соляной смеси. 

Ранее Александр Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег. 

Фото: Piter.TV

Теги: снегоприемные пункты, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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