За сутки в Петербурге вывезли 56 тыс. кубометров тающего снега

Объем снежного покрова за последние дни составил 20 млн кубометров.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству за сутки вывезли с улиц Петербурга 56 тыс. кубометров снега. Показатель был рекордным. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для того, чтобы работа шла быстрее, в районах открыли временные пункты для складирования. В них свозится снег с улицы, а ночью и в следующие дни его отвозят на снегоплавильные и снегоприемные пункты. Дорожные службы сгребают снег к краю дороги, из снега образуются валы. Затем тяжелая техника собирает и вывозит выпавшие осадки.

Для борьбы с наледью за прошлые сутки использовали 740 тонн песко-соляной смеси.

Ранее Александр Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег.

Фото: Piter.TV