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В Петербурге от коронавируса умерли еще 10 человек
Сегодня, 11:30
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Alena_Zinovieva

В Петербурге от коронавируса умерли еще 10 человек

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В целом по России зафиксировано 85 новых смертей.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 85 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших от COVID-19 зафиксировано в Москве (13) и Петербурге (10). Затем следуют Московская область (9), Новосибирская область (6), Свердловская область, Ханты-Мансийский АО (по 4) и другие регионы России.

Всего на сегодняшний день в нашей стране выявили 818 120 случаев заболевания. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исходов, выздоровели 603 329 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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