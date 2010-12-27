За сутки в Петербурге угнали два Land Cruiser за 7 млн рублей

Дорогих внедорожников лишились временно безработный предприниматель и медсестра из Ямало-Ненецкого АО.

В понедельник, 15 июля, в Петербурге угнали два дорогих автомобиля марки Toyota Land Cruiser. Дорогих внедорожников лишились временно безработный предприниматель и медсестра из Ямало-Ненецкого АО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Первым в полицию обратился предприниматель. Он сообщил об угоне машины 2004 года выпуска. Транспортное средство было припарковано возле дома №7 по Лицейскому переулку в Пушкине. Сумма ущерба составила 2,4 млн рублей.

Второй автомобиль оказался в два раза дороже. Потерпевшая рассказала, что оставила иномарку возле дома №47/1 на проспекте Большевиков. Стоимость трехлетнего внедорожника составила 4,5 млн рублей.

По факту случившегося ведется расследование. Машины и похитителей ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина после возвращения из отпуска не нашел свою иномарку за 5,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV