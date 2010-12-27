В Петербурге мужчина после возвращения из отпуска не нашел свою иномарку за 5,7 млн рублей

Неделю она стояла около гостиницы "Россия".

Мужчина из Мурманска ехал на юг, но до Петербурга добирался на своей машине. После возвращения с отдыха, своего авто на парковке он не обнаружил. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, потерпевший обратился в полицию 14-го июля. Мужчина 42-ух лет проживает в городе Заполярный. Он рассказал, что 7-го июля оставил свою "Тайоту" у гостиницы "Россия" на площади Чернышевского и далее отправился в Сочи. Через неделю, 14-го июля, он вернулся в Петербург, но машины на парковке не было. Сумму ущерба он оценил в 5,7 млн рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Также они занялись поиском и задержанием угонщиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сясьстрое во время конфликта неизвестные отобрали у женщины автомобиль.

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