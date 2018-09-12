В Сясьстрое во время конфликта неизвестные отобрали у женщины автомобиль Ford Focus

Также она и ее муж получили телесные повреждения.

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта в Сясьстрое, в ходе которого женщина лишилась своего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Волховского района 14 июля обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что у одного из кафе в поселке Сясьстрой по улице Ленина, у нее и ее мужа произошел конфликт с двумя неизвестными гражданами. Ей и ее мужу были нанесены телесные повреждения. После этого злоумышленники забрали ее автомобиль "Форд Фокус" и скрылись.

Ущерб составляет 200 тысяч рублей. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красносельском районе дети скрутили провода зажигания машины и врезались в гараж.

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