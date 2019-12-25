За сутки в Петербурге проверили 21 тысячу человек на коронавирус

О прибытии из других стран сообщил 41 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21042 человека. Под медицинским наблюдением находится 3958 из них: 146 в обсерваторе, 839 на самоизоляции, 2973 относятся к контактным лицам.

Обработано 568 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

О прибытии из других стран в Россию сообщил 41 человек. Все они должны соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее мы сообщили, что прирост заболевших COVID-19 в Петербурге достиг минимального значения за месяц.

Фото: Piter.tv