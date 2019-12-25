Прирост заболевших COVID-19 в Петербурге показал минимальное значение за месяц

За минувшие сутки в городе выявлено всего 274 зараженных.

Впервые за месяц прирост заболевших коронавирусом в Петербурге показал минимальное значение: менее 300 человек. За минувшие сутки в городе выявлено всего 274 случая заражения.

Весь май число пациентов с COVID-19 за сутки превышало 300 человек. Несколько раз отметка критически повышалась: более 500 заболевших за сутки.

Уже неделю коэффициент распространения вируса 0,9. Эта цифра позволяет приступить к постепенному смягчению установленных в городе ограничений.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге подтвердили 41 смертельный случай от коронавируса.

Фото: Pixabay