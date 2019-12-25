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Прирост заболевших COVID-19 в Петербурге показал минимальное значение за месяц
Сегодня, 17:17
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ruzannar

Прирост заболевших COVID-19 в Петербурге показал минимальное значение за месяц

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За минувшие сутки в городе выявлено всего 274 зараженных.

Впервые за месяц прирост заболевших коронавирусом в Петербурге показал минимальное значение: менее 300 человек. За минувшие сутки в городе выявлено всего 274 случая заражения.

Весь май число пациентов с COVID-19 за сутки превышало 300 человек. Несколько раз отметка критически повышалась: более 500 заболевших за сутки.

Уже неделю коэффициент распространения вируса 0,9. Эта цифра позволяет приступить к постепенному смягчению установленных в городе ограничений.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге подтвердили 41 смертельный случай от коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: прирост заболеваемости, сдать тест на коронавирус, смягчение карантина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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