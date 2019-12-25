В Петербурге подтвердили 41 смертельный случай от коронавируса

Пациенты скончались в начале июня.

Сегодня, 12 июня в Петербурге зарегистрировали 41 случай летального исхода от коронавируса на основе медицинских заключений о смерти.

Известно, что пациенты скончались в начале июня текущего года. Среди них 17 мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет. Все они страдали от различных хронических болезней: атеросклероза, кардиосклероза, сахарного диабета, злокачественных новообразований и лейкоза.

Ранее мы сообщили, что почти 28 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv