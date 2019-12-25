Почти 28 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей сейчас 4122 человека.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25793 человека. Под медицинским наблюдением находится 4122 из них: 172 пациента в обсерваторе, 977 на самоизоляции, а 2973 относятся к контактным лицам.

Также обработано 989 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

О прибытии из других стран в Россию сообщили 46 человек.

Ранее мы сообщили, что темпы прироста по коронавирусу стабилизировались в Петербурге.

Фото: Piter.tv