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Почти 28 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки
Сегодня, 10:16
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ruzannar

Почти 28 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

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Под наблюдением врачей сейчас 4122 человека.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25793 человека. Под медицинским наблюдением находится 4122 из них: 172 пациента в обсерваторе, 977 на самоизоляции, а 2973 относятся к контактным лицам.

Также обработано 989 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

О прибытии из других стран в Россию сообщили 46 человек. 

Ранее мы сообщили, что темпы прироста по коронавирусу стабилизировались в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: мазок на коронавирус, сдать тест на коронавирус, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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