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Темпы прироста по коронавирусу стабилизировались в Петербурге
Сегодня, 20:52
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smirenny

Темпы прироста по коронавирусу стабилизировались в Петербурге

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Это произошло неделю назад.

Руководитель Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова накануне, 10 июня, заявила, что в городе выровнялись темпы распространения коронавируса. 

Ситуация с пандемией улучшилась, поэтому можно снимать некоторые ограничения. С мая коэффициент распространения не изменялся и держался на уровне единицы. На данный момент коэффициент равен 0,9. Неделю назад темпы прироста составили менее 2%. 

Напомним, что показатели вычитываются путем деления  числа больных за последние четверо суток на количество пациентов, зарегистрированных за предшествующие им четыре дня. Для первого этапа необходимо достичь показателя в единицу и меньше, для второго от 0,8, для третьего от 0,5 и менее. 

Ранее мы писали, что cалоны красоты в Петербурге могут открыть в июле. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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