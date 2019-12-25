Темпы прироста по коронавирусу стабилизировались в Петербурге

Это произошло неделю назад.

Руководитель Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова накануне, 10 июня, заявила, что в городе выровнялись темпы распространения коронавируса.

Ситуация с пандемией улучшилась, поэтому можно снимать некоторые ограничения. С мая коэффициент распространения не изменялся и держался на уровне единицы. На данный момент коэффициент равен 0,9. Неделю назад темпы прироста составили менее 2%.

Напомним, что показатели вычитываются путем деления числа больных за последние четверо суток на количество пациентов, зарегистрированных за предшествующие им четыре дня. Для первого этапа необходимо достичь показателя в единицу и меньше, для второго от 0,8, для третьего от 0,5 и менее.

Ранее мы писали, что cалоны красоты в Петербурге могут открыть в июле.

Фото: Piter.TV