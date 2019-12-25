Салоны красоты в Петербурге могут открыть в июле

Открытие салонов красоты предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений.

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова отметила в четверг, 11 июня, что салоны красоты могут открыться ближе к третьему или на третьем этапе снятия ограничений. Накануне пресс-служба городской администрации сообщала, что третий этап запланирован на июль.

Под салонами красоты подразумевается предоставление услуг по маникюру, педикюру, косметологии и прочих. Открытие салонов запланировано на июль, так как предполагает близкий контакт с человеком, что может быть опасно в данной эпидемиологической ситуации. Посетить процедуры можно будет по предварительной записи. Также на данном этапе предполагается открытие бассейнов, фитнес-залов.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут открыть парикмахерские с 15 июня.

Напомним, что губернатор ответил на волнующие вопросы о снятии ограничений.

Фото: pixabay