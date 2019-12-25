Губернатор ответил на волнующие вопросы о снятии ограничений

Второй этап снятия ограничений начнётся в конце июня.

Во вторник, 9 июня, губернатор Петербурга ответил на волнующие вопросы о снятии ограничительных мер. В интервью ТАСС Беглов отметил, что Смольный действует осторожно совместно со специалистами Роспотребнадзора.

Так, если ситуация с коронавирусом не осложнится, то ограничительные меры продолжат снимать. С Роспотребнадзором уже согласованы шаги по открытию библиотек, возобновление работы фотоателье, открытые бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, кроме салонов красоты. Также откроют детские и спортивные площадки.



На втором этапе (в конце июня) планируют открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. На этом этапе откроют салоны красоты и стоматологии. Также будет возможность посещать музеи, выставки, зоопарки. В июле планируется третий этап: открытие веранд, летних кафе, бассейнов, фитнес-центры. Также губернатор отметил, что малейшие риски для здоровья горожан во время публичных мероприятий в июне будут исключены.

Задача властей – не допустить роста эпидемии, мониторинг и прогнозирование ситуации будет продолжаться.

Ранее мы писали, что до конца июня в Петербурге откроют детские и спортивные площадки

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте