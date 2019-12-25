Специалисты прорабатывают новые правила посещения общественных мест.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что до конца июня в Петербурге откроют детские и спортивные площадки. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам градоначальника, парки и детские площадки откроют на втором этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.

Планируем открыть доступ на детские и спортивные площадки Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Специалисты прорабатывают новые правила посещения общественных мест.

Ранее мы сообщали о том, что Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы.

Фото:Piter.TV