Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что до конца июня в Петербурге откроют детские и спортивные площадки. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По словам градоначальника, парки и детские площадки откроют на втором этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.
Планируем открыть доступ на детские и спортивные площадки
Александр Беглов, губернатор Петербурга.
Специалисты прорабатывают новые правила посещения общественных мест.
Ранее мы сообщали о том, что Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы.
Фото:Piter.TV
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