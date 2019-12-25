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Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы
Сегодня, 18:28
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IRINA_CHALKINA

Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы

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Все приглашенные и специалисты, обслуживающие парад, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на градоначальника Александра Беглова.

Отмечается, что специалисты, которые будут обслуживать парад, заблаговременно получат средства защиты. 

Репетиции парада проводятся с использованием военнослужащими средств индивидуальной защиты

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Почетные гости в обязательно порядке будут рассажены с учетом социальной дистанции. Для того, чтобы избежать очередей власти Петербурга распорядились увеличить время прохода на трибуны перед началом мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что в небе над Петербургом строем пролетели вертолеты.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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