В небе над Петербургом строем пролетели вертолеты

Она направлялись в сторону города.

Петербуржец заметил в небе над городом сразу восемь пролетающих вертолетов. Они летели в одну линию друг за другом.

По информации "Мегаполиса", "парад" наблюдали с КАД в районе Уткиной Заводи. Вертолеты двигались в сторону Петербурга.

Предполагается, что воздушное средство может участвовать в Параде Победы, который пройдет 24 июня.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что военнослужащие ЗВО ежедневно дезинфицируют площадки подготовки к Параду Победы в Петербурге.

Фото: megapolisonline.ru