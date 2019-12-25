Военнослужащие ЗВО ежедневно дезинфицируют площадки подготовки к Параду Победы в Петербурге

Парад Победы пройдет в Северной столице 24 июня.

В Западном военном округе следят за чистотой площадок подготовки к предстоящему Параду Победы в Петербурге. Как стало известно 6 июня от пресс-службы ЗВО, согласно распоряжению командующего войсками округа Александра Журавлева военнослужащие ежедневно проводят обработку строевых в местах проведения тренировок пеших парадных расчетов и колонн бронетехники.

Выполнением данной задачи занимаются подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа. Для предупреждения распространения вирусных инфекций военными в средствах индивидуальной защиты дезинфицируются пути подъезда и дорожные развязки, плацы, бетонное покрытие мест проезда техники и прилегающая к ним территория.

Дезинфекция проводится при помощи машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К, специальным раствором ДТС-ГК чистится поверхность более 100 единиц бронетехники из парадной колонны.

Отметим, что в предстоящем Параде Победы, который состоится 24 июня на Дворцовой площади, заявлено участие экипажей танков Т-72Б3, зенитных ракетных систем С-400, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", а также оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Ранее мы сообщали о том, что в Петродворцовом районе обнаружены два снаряда времен Великой Отечественной войны. Снаряды нашли днем в Ломоносове на Угольной улице, 12. Боеприпасы вывезли специалисты ЗВО.

Фото: пресс-служба Западного военного округа