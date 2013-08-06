Еще 2,7 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом

Всего в России заболели свыше 29 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 717 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф" 9 октября.

В России за этот же период времени недуг обнаружили у 29,3 тыс. жителей. Известно, что из больниц выписались 21 049 пациентов. В Петербурге справку о выздоровлении получили 1 878 человек. Кроме того, в стране ушли из жизни 968 жителей, у которых диагностировали инфекцию.

Власти города призывают петербуржцев сделать прививку от коронавируса. Запись на вакцинацию осуществляется по телефону "122" и на портале "Госуслуги".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на петербургских вокзалах проверяют соблюдение масочного режима.

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