На петербургских вокзалах проверяют соблюдение масочного режима

С нарушителями будут проводить профилактические беседы.

В четверг, 7 октября, представители Роспотребнадзора и сотрудники транспортной полиции вышли и АО "СЗППК" на вокзалы Петербурга и в электрички, чтобы проверить соблюдение масочного режима.

Средства индивидуальной защиты используют 90% посетителей Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. Однако были выявлены 15 нарушителей в пригородных поездах сообщением Петербург – Луга – Петербург. С ними провели разъяснительные беседы. А вот использовали СИЗ все пассажиры поезда Дно – Псков.

Рейды продолжатся.

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