Вице-губернатор Ленобласти призвал к соблюдению масочного режима и пригрозил закрытием нарушителям из общепита

Михаил Ильин оповестил жителей области и руководство предприятий об усиливающихся с 7 июля мерах санитарного контроля.

7 июля вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин обратился к жителям региона, гостям и приезжим и руководству предприятий и организаций, действующих в области, с напоминанием о сложной эпидемиологической ситуации. В первую очередь чиновник предупредил об усилении с 7 июля мер по контролю за исполнением антиковидного постановления и предписаний Роспотребнадзора. К таковым относятся перчатно-масочный режим, соблюдение социальной дистанции и необходимость вакцинации для определенных категорий граждан.

Органами исполнительной власти и муниципальными администрациями будет предприниматься все большее количество проверок: к 7 июля уже было проведено более 12 000 подобных мероприятий, и составлено более 9 000 протоколов о различных нарушениях. Со второй половины текущей недели будут организованы дополнительные рейдовые проверки, и при нарушениях санитарных требований учреждения общепита и магазины будут закрываться.

Штрафоваться будут даже те заведения и предприятия, работники которых неправильно носят маски - спуская их на подбородок, а не закрывая рот и нос полностью. На улице носить маски обязательно при отсутствии возможности соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее Александр Дрозденко рассказал о личном участии в программе ревакцинации и анонсировал новые антиковидные меры.

Фото: сайт правительства Ленинградской области