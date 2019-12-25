Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 47 человек

В Ленобласти за последние сутки от COVID-19 скончался один человек.

За минувшие сутки в России подтверждено 173 летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего умерших в Петербурге – 47 человек. Далее по числу смертей следует Москва (28), Архангельская область (9), Красноярский край (9), Республика Тыва (6) и Иркутская область (6). В Ленобласти болезнь унесла жизнь еще одного человека.

За последние сутки в России было выявлено 6562 новых случаев заражения коронавирусом, из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Выписано по выздоровлению из больниц 8631 пациентов.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 15 тысяч человек.

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