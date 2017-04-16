За сутки в Петербурге от коронавируса скончались 42 человека

Оперштаб опубликовал статистику во вторник.

За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса скончались 42 человека, заявил оперштаб во вторник, 9 марта.

Всего в России 8 марта скончались 336 человек, 49 из которых – в Москве. В Московской области умер 31 человек. В антитоп попал Краснодарский край: там умерло 14 пациентов.

Всего за год, с начала пандемии, от коронавируса погибло 89 809 человек, 11 435 из которых – в Петербурге.

Ранее мы писали, что объем тестирования на коронавирус за последние сутки в Петербурге упал до 6 тыс. тестов.

Фото: Piter.TV