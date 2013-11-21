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Объем тестирования на коронавирус за последние сутки в Петербурге упал до 6 тыс. тестов
Сегодня, 10:04
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nadezhda_sib

Объем тестирования на коронавирус за последние сутки в Петербурге упал до 6 тыс. тестов

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 5915 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 2804 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5930 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге свободно почти 27% коечного фонда под COVID-19. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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