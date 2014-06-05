В Петербурге свободно почти 27% коечного фонда под COVID-19

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 1845.

В Петербурге свободно почти 27% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Всего для пациентов с коронавирусом и пневмонией в городе развернуто порядка 7 тысяч коек в различных медорганизациях, напомнили в правительстве Петербурга. Кроме того, выяснилось, что на текущий момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 207 пациентов.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 6 924 койки в городских и федеральных медицинских организациях. На 08.03.2021 были свободны 1 845 коек, что составило 26,7 %. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 26%. На данный момент, на искусственной вентиляции легких находятся 207 пациента, что на 47,6% меньше пикового значения, отмечавшегося в декабре 2020 года – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv