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За сутки в Петербурге от COVID-19 скончался 41 человек
Сегодня, 11:17
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IRINA_CHALKINA

За сутки в Петербурге от COVID-19 скончался 41 человек

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За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек по России.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от COVID-19 скончался 41 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек по России. Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Москве — 75 пациентов.

Стоит отметить, что за весь период пандемии в России скончались от коронавируса 33 186 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1944 человека. 

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, смерти коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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