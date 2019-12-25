В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1944 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 572 в 85 регионах.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 1944 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 572 в 85 регионах. Больше всего случаев заражения за сутки в Москве. Там коронавирусом заболели 6271 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО и Республика Татарстан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса.

Видео:Piter.TV