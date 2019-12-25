За сутки в Петербурге более 7 тысяч человек проверили на коронавирус

На карантине находится 3870 человек.

За минувшие сутки, 21 апреля, в Петербурге проверили на коронавирус 7471 человека. Об этом сообщили в городском оперштабе "Петербург против коронавируса".

Кроме того, на карантине находится 3870 человек, шесть десятков из которых расположили в обсерваторе, более 500 – на самоизоляции. В Единой справочной службе по вопросам коронавируса ответили на 2160 вызовов, а в службе экстренных вызовов зарегистрировали 734 обращения.

В Петербурге 22 апреля зафиксировали еще 294 случая заболевания COVID-19, в Ленобласти – 41 случай.

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