В Ленобласти выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

В общей сложности заражено 537 жителей региона.

По состоянию на среду, 22 апреля, в Ленинградской области выявлено 41 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Случаи заболевания обнаружены во Всеволожске, Мурино, Щеглово, Сертолово, поселке имени Морозова, деревне Старая, поселке Дубровка, деревне Мяглово, деревне Бор, СНТ "Красный Выборжец" поселке Дунай во Всеволожском районе, Выборге, поселках Рощино, Сосновый Бор, Пушное в Выборгском районе, Гатчине, Коммунар, поселках Сиверский и Терволово в Гатчинском районе, Тосно, Никольском, Бокситогорске и Пикалево.

Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 2 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.

На данный момент в Ленинградской области выявлено 537 случаев коронавируса. Поправились 33 человека.

Ранее мы сообщали о том, что несколько чиновников из администрации 47-ого региона заразились коронавирусом.

Фото: Pixabay