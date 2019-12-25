Несколько чиновников из администрации Ленобласти заразились коронавирусом

Власти переходят на "дистанционку".

В администрации Ленинградской области выявлено несколько сотрудников, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор региона в своем Instagram-аккаунте.

Областные власти перешли на удаленный режим работы. В подтверждение Александр Дрозденко разместил фотографию с сегодняшнего онлайн-совещания с вице-губернаторами и зампредами областного правительства.

По видеосвязи обсудили вопросы продления льготных проездных на следующие два месяца, а так же возможность введения специального режима работы магазинов и аптек только для пожилых жителей и открытия парикмахерских в районах с некритичным уровнем заболеваемости коронавирусом.

Ранее мы рассказали о том, что арендодателей в Ленобласти могут освободить от имущественного налога на 5 лет.

Фото: Instagram / drozdenko_au, Pixabay