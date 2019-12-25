Арендодателей в Ленобласти могут освободить от имущественного налога на 5 лет

Для этого они должны согласиться урезать стоимость аренды наполовину.

В Ленинградской области рассматривается вариант отмены налога на имущество для арендодателей на 5 лет. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Инициатива предложена в рамках поддержки предпринимателей во время эпидемии.

Отметим, что отмена налога коснется только собственников помещений, которые предоставят арендаторам 50%-ю скидку во время проведения противоэпидемических мер.

Ранее мы рассказали о том, что компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области