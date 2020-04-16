Некоторые виды их деятельности считаются "пограничными" или смешанными.

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам. Об этом изданию РБК рассказали представители "Опоры России" и "Общероссийского народного фронта". По их словам, меры государственной поддержки без проблем могут получить только те компании, которые попадают под категорию отраслей, пострадавших от коронавируса.

Сейчас льготы могут получить только юридические лица и ИП, у которых в ЕГРЮЛ указан основной вид деятельности, который входит в правительственный список. При этом бизнес жалуется, что есть проблемы с несовпадением ОКВЭД с фактической работой компаний.

Так, например, некоторые виды деятельности считаются "пограничными" или смешанными.

ОНФ попросил Минэкономразвития решить данную проблему.

Ранее мы рассказывали, что кредиты на выплату зарплат для бизнеса сделают доступнее.

Видео: kremlin.ru