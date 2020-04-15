Путин отметил, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ.

Кредиты на выплату зарплат для бизнеса сделают доступнее. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во вступительном слове перед совещанием с членами правительства, на котором обсуждалась поддержка экономики и бизнеса в период пандемии коронавируса.

Российскому бизнесу выдадут кредиты на пополнение оборотных средств. Эти средства нужны закупки комплектующих и выплаты авансов поставщикам. Глава государства отметил, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ.

Путин добавил, что 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. По его мнению, практика кредитов под 0% для выплаты зарплат сотрудникам оказалась неэффективной и непопулярной.

Ранее мы рассказывали, что малому и среднему бизнесу окажут прямую финансовую поддержку из-за коронавируса.

Видео: Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием правительства РФ по теме коронавируса