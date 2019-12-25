В Петербурге обследовали на коронавирус 10 тысяч человек за сутки

Проведенное количество тестов оказалось рекордным за последнее время.

За последние сутки, 28 апреля, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10863 человек. Такие цифры сообщили в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

На данный момент проведенное количество тестов можно считать рекордным, впервые число проверенных на инфекцию людей превысило 10 тысяч. Самым большим показателем ранее могла считаться цифра в 9335 человек.

На карантине, подсчитали в оперштабе, сейчас находится 2776 человек, 44 из них помещены в обсерватор, 344 остаются на самоизоляции. Служба экстренных вызовов продолжает принимать обращения, за сутки специалисты обработали 618 звонков, а городские волонтеры приняли 368 просьб о помощи.

Продуктовые наборы также продолжают выдавать семьям с дошкольниками и школьникам: к прошедшему вторнику на руки выдано порядка миллиона наборов.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге четверо заболевших коронавирусом врачей находятся в реанимации.

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